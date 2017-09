Sandro Comini: nuova mostra trasversale sui temi che l’hanno ispirato

UDINE - Sandro Comini «torna a casa» con una formidabile mostra che attraversa per intero la produzione pittorica degli ultimi anni. Con la vernice di venerdì 15 settembre alle 18, allo Spazio Città dell’UniCredit di via Vittorio Veneto 20, a Udine, l’artista presenta in modo trasversale i temi che l’hanno ispirato dai primi anni del nuovo millennio ad oggi. Idee che si sono poi concretizzate in vere e proprie sezioni tematiche: come i paesaggi, la natura, il caratterizzante paintelling e i formidabili e coloratissimi galli. La mostra rimarrà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00 fino alla fine del 2017.

L’artista

Nato ad Artegna nel 1952 ma naturalizzato udinese, Sandro Comini è un artista capace di rendere visibile la sua trasversale ispirazione concretizzandola in opere pittoriche, poesie, e altrettanto spesso musica.Cofondatore dell’inossidabile gruppo musicale Frizzi, Comini, Tonazzi, particolarmente votato alla pittura, ha coltivato la sua vena creativa anche dando forma a campagne pubblicitarie di riconosciuto successo tramite l’agenzia pubblicitaria Unidea da lui fondata oltre venticinque anni fa.

La sintesi di un lavoro

Le quattro sezioni della mostra presentano una sintesi di un lavoro iniziato negli anni Settanta e che ha ripreso vigore nei primi anni Duemila. Gli onirici paesaggi e le nature che incorniciano ampie panoramiche friulane e toscane, si arricchiscono con il paintelling che narra percorsi letterari personali ed esperienze umane di grande intensità emotiva. I formidabili quadri dei galli sono l’esempio più eclatante dell’intima vicinanza dell’autore ad una natura dai colori vividi e intensissimi. «Mi piace dare forma alla ricerca interiore e al mio rapporto con la natura in vari modi. Ma sono le varie tecniche della pittura che riescono a restituirmi l’emozione più intensa. Spero che questa mostra riesca a trasmettere il percorso compiuto in questi ultimi anni nei quali poesia pittorica, natura, paesaggi s’incrociano in quella che considero un’unica profonda ispirazione». La mostra rimarrà aperta al pubblico, con ingresso libero, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00 fino alla fine del 2017 sempre nello SpazioCittà dell’Unicredit di via Vittorio Veneto 20 a Udine.