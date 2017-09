Alla Libreria Perlanima di Udine il seminario «Ritrovare il centro»

UDINE – Alla libreria Perlanima domenica 1 ottobre dalle 10 arriva l'incontro «Ritrovare il centro» condotto da Ferruccio Gobbato. Esiste in ciascuno di noi un Centro a cui fare riferimento in ogni situazione. La vita quotidiana ha spesso su di noi un effetto «centrifugo»: le richieste del lavoro, i bisogni dei familiari, lo smartphone che ci segnala in continuazione che qualcuno ci telefona, ci messaggia, commenta un nostro post, ci inoltra una mail. Sono tutti richiami verso l’esterno che chiedono alla nostra attenzione di sostare lontano dal centro. La vita che abbiamo costruito per noi, oggi, è così. Grazie a ciò abbiamo a nostra disposizione un gran numero di opportunità di contatto, apprendimento, crescita, divertimento; ma il lato oscuro di questo stile di vita è sotto gli occhi di tutti ed ha iniziato già da un po’ ad arrivare nello studio dello psicoterapeuta. In questo workshop bioenergetico si cercherà il centro a cui fare riferimento e attraverso semplici espedienti di «disturbo» potremo osservare come nelle difficoltà perdiamo la nostra centratura e come possiamo recuperarla. Ferruccio Gobbato, psicologo, psicoterapeuta bioenergetico, ipnoterapeuta, appassionato di arti marziali. Non è mai stufo di imparare ed insegnare le cose che ama. Per informazioni: la segreteria risponde dalle 10 alle 18 al numero 346 6973975. Il nostro indirizzo di posta elettronica è segreteria@biosofia.it.