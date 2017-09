Gli eventi in programma giovedì 14 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 14 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

David Gilmour Live At Pompeii, al Visionario

Il 7 e 8 luglio 2016 David Gilmour si è esibito in due concerti spettacolari nel leggendario anfiteatro di Pompei, all’ombra del Vesuvio. Quelle performance straordinarie arrivano sul grande schermo del Visionario il 13, 14 e 15 settembre alle 19.45 (prevendita biglietti attiva on-line e presso la cassa del cinema)! David Gilmour Live At Pompeii includerà canzoni di tutta la carriera di David comprese quelle dei suoi due album più recenti: Rattle That Lock e On An Island. Maggiori info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20170913_447220

Si presenta il manuale 'Come sta mio figlio?'

Un incontro per discutere della salute dei bambini, in tutti i suoi aspetti, anche quelli relativi alla troppa ansia con cui a volte viene affrontata: si terrà giovedì 14 settembre alle 18.00 al Palamostre nell'ambito della mostra «Mothers». Sarà presentato il manuale «Come sta mio figlio? Problemi sanitari e sfide educative tra genitori, pediatri ed educatori», che vuole essere una piccola provocazione: a fianco di malattie vere - per fortuna abbastanza infrequenti - che richiedono cure adeguate, ci sono molti problemi sanitari di lieve entità del bambino per i quali la miglior cura è la mamma, le braccia della mamma. Basta avere la pazienza di attendere e offrire al bambino tranquillità e calore materno. Alla conferenza-dibattito, a cura del Collegio delle Ostetriche delle Province di Udine e Pordenone, interverrà l’autore, Bruno Sacher.

Al via Through Landscape 2017 nelle Valli del Natisone

A seguito del bando internazionale aperto a maggio, sono state selezionate quattro compagnie vincitrici che saranno ospitate nell’Albergo Diffuso e nell’Agriturismo Bozica. Queste avranno la possibilità di iniziare o continuare la fase di creazione dei loro progetti all’interno di spazi non convenzionali, offerti dai Comuni coinvolti. Maggiori info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20170829_440462

Evento finale di Camminamenti

Giovedì 14 settembre alle 15 in Salone del Popolo di Palazzo D'Aronco si terrà l'evento conclusivo del progetto "CamminaMenti...le menti in cammino", edizione 2016-2017. Comune di Udine - Progetto O.M.S. Città Sane e Associazione Alzheimer Udine onlus, enti promotori del progetto, presenteranno i risultati finali e nell'occasione illustreranno i percorsi della nuova edizione in programma nei mesi da ottobre 2017 ad agosto 2018 a cura della Codess Fvg soc.coop.onlus. Al termine dell'evento è previsto un rinfresco con prodotti tipici del territorio offerto dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Udine e dal Gruppo Panificatori della Confcommercio di Udine.