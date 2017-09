Grande basket questo week-end a Udine con il Trofeo Pajetta

UDINE - Week-end di grande basket questa settimana a Udine. In calendario venerdì e sabato c’è il primo Trofeo Piera Pajetta, dedicato alla madre del presidente della Gsa Udine Alessandro Pedone. Venerdì sono in programma le sfide tra Alma Trieste e Bondi Ferrara (alle ore 19) e tra Pallacanestro Forlì e Gsa Udine (alle 21.15). Sabato, con lo stesso orario, si giocheranno prima la finale per il 3° ed il 4° posto e poi la finalissima. Nell’occasione, i tifosi che hanno già sottoscritto l’abbonamento con la Gsa potranno entrare gratis e ritirare, dietro esibizione della ricevuta di pagamento, la tessera valevole per gli incontri del prossimo campionato. Per tutti gli altri, biglietto di ingresso giornaliero a 10€ (5€ biglietti ridotti) e saranno, inoltre, già acquisatabili biglietti per la prima partita di campionato contro la Fortitudo Bologna.

C’è attesa per rivedere in campo la Gsa dopo che le ultime esibizioni precampionato hanno messo a nudo una condizione non ancora ottimale per i bianconeri. In particolare, nel torneo di Monfalcone, gli uomini di coach Lardo hanno dimostrato, sia nella gara con i croati del BC Skrljevo sia con i siciliani della Fortitudo Agrigento, di potersela giocare con chiunque e di sapere esprimere un ottimo basket, ma anche di soffrire un calo fisico nei due quarti finali.

Già con Forlì, in cui milita l’ex bianconero Castelli, attuale capitano della squadra romagnola, ci si aspetta di vedere una Gsa Udine più tonica per tutti e quaranta minuti. Attenzione, però, che Forlì parte rinforzata rispetto allo scorso anno e che pare formazione già in forma, come dimostra la vittoria del recente torneo di Lugo dove si è imposta su Treviso ed Imola.