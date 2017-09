Seggi elettorali: ancora aperte le iscrizioni

UDINE - Ci sono ancora alcune settimane di tempo per presentare domanda di iscrizione all'albo delle persone idonee alle funzioni di scrutatore e di presidente di seggio elettorale, fissate rispettivamente al 30 novembre e 31 ottobre. La procedura, prevista dalla legge 95 dell'8 marzo 1989, sarà completata nel mese di gennaio 2018, in sede di revisione, con l'inserimento delle nuove proposte e la conferma d'ufficio degli iscritti già inclusi nell'albo.

Sempre nell'ambito di questa procedura saranno anche depennati i nominativi delle persone che non hanno più titolo a figurare tra gli iscritti, per emigrazione, perdita della capacità elettorale o decesso, e coloro che entro il 31 dicembre 2017 avranno presentato apposita istanza alla Commissione elettorale comunale finalizzata alla cancellazione dal medesimo albo per sopravvenuti impedimenti lavorativi e/o personali allo svolgimento di tali mansioni. I moduli delle domande sono a disposizione nell'ufficio Elettorale del Comune e sul sito www.comune.udine.gov.it.