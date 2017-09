X^ edizione del Memorial ‘Fabio Colutta e Tita Conti’

SAN DANIELE DEL FRIULI - In casa Libertas Pallacanestro San Daniele è tutto pronto per l’evento che ormai da dieci anni apre ufficialmente la stagione dei Bull Dogs: il Memorial ‘Fabio Colutta e Tita Conti’. Di altissimo livello quest’anno il quadrangolare, riservato alle squadre senior al via domani. Oltre ai padroni di casa de Il Michelaccio di Coach Sinone e Milan, parteciperanno anche tre squadre di serie C Gold, che inizieranno il campionato vero già la prossima settimana: il Centro Sedia Basket Calligaris Corno di Rosazzo, la Bluenergy Codroipo e lo Jadran Trieste.

Under 15 Eccellenza

In parallelo il torneo riservato alla categoria giovanile che vedrà protagoniste quattro delle compagini Under 15 Eccellenza più forti della Regione: oltre ai padroni di casa guidati da Coach Sgoifo e Vuerich ci saranno infatti l’Azzurra Basket Team Trieste, la Pallacanestro Cordenons e l’Apu Gsa Udine che si contenderanno l’ormai ambito trofeo, oltre alla targa in memoria di Vanni Carretta per il miglior giocatore.

La presentazione ufficiale

Nella giornata di venerdì 15 settembre, a partire dalle 15.30, ci sarà la presentazione ufficiale di tutte le altre squadre del Settore Giovanile della Libertas Pallacanestro San Daniele, partendo dagli Under 13 di Coach Simonutti, che sfideranno gli amici del Gemona Basket, passando agli Under 14 Eccellenza di Coach Sgoifo e Simonutti che se la vedranno con i parietà della Pallacanestro Laipacco, fino a chiudere con gli Under 18 di Coach Marco Milan, che giocheranno contro il Basket Maniago.

Gli Istruttori Minibasket

Nel ricchissimo weekend (ben 12 partite di tutte le categorie in 3 giorni) ci sarà anche l’opportunità per tutti gli Istruttori Minibasket della Regione di effettuare un Clinic di aggiornamento, tenuto dall’Istruttore Nazionale Enrico Desio che, nella mattinata di sabato «giocherà» con gli «Scoiattoli» del Settore Minibasket di San Daniele, dell’Istruttrice Sandra De Colle. Sabato 16 settembre si disputeranno le finali dei due quadrangolari, giovanile e senior. La giornata si concluderà con le premiazioni e la presentazione ufficiale di un’iniziativa in memoria del Presidente dottor Gianfranco Vanin, scomparso prematuramente a maggio di quest’anno: idea nata dal direttivo della Libertas Pallacanestro San Daniele, dalla sua famiglia e dai molti amici del mondo del basket e non.