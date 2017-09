Slow Food Fvg presente a ‘Cheese’

FVG - Torna Cheese, dal 15 al 18 settembre, e alla manifestazione piemontese organizzata da Slow Food Italia e dalla Città di Bra prenderà parte, con uno stand apposito, anche la rappresentanza Slow Food del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Ersa e PromoTurismo Fvg. Cheese è un evento imperdibile e punto di riferimento per il mondo della produzione casearia artigianale nel mondo: quest’anno, peraltro, il traguardo è importante, perché si tratta della 20esima edizione, con una programmazione e un’eco assolutamente speciali.

Lo stand

Slow Food Fvg avrà a Bra uno stand istituzionale di 50 metri quadri, situato nel «Cortile Scuole Maschili». Lo stand proporrà ai visitatori frico e assaggi di formaggi a latte crudo di tutta la regione, accompagnati dai vini bianchi, sia presidi Slow Food sia marchio Aqua sia di altre piccole produzioni locali.



I formaggi Presidio Slow Food

Ci saranno inoltre due bancherelle in cui saranno proposti i formaggi Presidio Slow Food regionali, compreso il nuovissimo presidio çuç, il formadi di mont, che sarà presentato in un apposito evento speciale, il 17 settembre alle 16, nello spazio speciale chiamato la Casa della biodiversità. Il çuç avrà l’onore di rappresentare il Fvg assieme a pochissimi altri nuovi presidi, d’Italia e del mondo, occasione dunque per promuoverlo e farlo conoscere nel miglior contesto internazionale. Durante tutte le giornate di apertura di Cheese, saranno organizzati laboratori di degustazione di formaggi guidati dai produttori stessi, che affiancheranno gli 'slowfoodies' per rendere ancor più vivace e significativa la presentazione.