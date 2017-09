Al Festival BieleStele 2017 l'«Ensemble di Milano»

SAN DANIELE DEL FRIULI – Nuovo concerto per il Festival BieleStele 2017 che vedrà protagonista il prestigioso Ensemble di Milano con Giuseppe Lo Preiato all'oboe, Carla De Vito al fagotto e Raffaele Bertolini al clarinetto. L'introduzione musicale a cura dell'arpista Paola Gregoric, allieva del Conservatorio Statale di Musica «Jacopo Tomadini» di Udine. L'appuntamento ad ingresso libero è per venerdì 15 settembre alle 20.45 presso il Museo del Territorio di San Daniele del Friuli (via Udine, 4). L'Ensemble di Milano, composto da solisti di fama internazionale, presenterà un ricco programma con musiche di Poot, Tomasi, Milhaud, Klein, Morricone, Piazzolla e Lo Preiato. L'arpista Gregoric si produrrà in Scarlatti, Debussy ed Andrès. L'evento è realizzato con il patrocinio ed il sostegno del Comune di San Daniele del Friuli e del Conservatorio Statale di Musica «Jacopo Tomadini» di Udine, e con il sostegno di F.A.R. - Fonderie Acciaierie Rojale S.p.A.