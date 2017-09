Gli eventi in programma venerdì 15 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 15 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

David Gilmour Live At Pompeii, al Visionario

Il 7 e 8 luglio 2016 David Gilmour si è esibito in due concerti spettacolari nel leggendario anfiteatro di Pompei, all’ombra del Vesuvio. Quelle performance straordinarie arrivano sul grande schermo del Visionario il 13, 14 e 15 settembre alle 19.45 (prevendita biglietti attiva on-line e presso la cassa del cinema)! David Gilmour Live At Pompeii includerà canzoni di tutta la carriera di David comprese quelle dei suoi due album più recenti: Rattle That Lock e On An Island. Maggiori info, qui.

Orcolat ’76, Simone Cristicchi torna a Gemona

Sarà la quinta replica quella di venerdì 15 settembre per «Orcolat ‘76», lo spettacolo di Simone Cristicchi che racconta il terremoto del Friuli, progetto fortemente voluto dalla Provincia di Udine (che l’ha rifinanziato con 15 mila euro attraverso un protocollo d’intesa sottoscritto oggi dal presidente Pietro Fontanini) e dalla città di Gemona del Friuli in occasione del 40mo anniversario del sisma. L’appuntamento è alle 21 nel Duomo di Gemona.

Appuntamento con La Casa Di Joy

L'associazione Onlus La Casa Di Joy, venerdì 15 settembre porterà al cinema i bambini malati oncologici, al Cinecity di Pradamano. Tutti i dettagli dell’iniziativa su: www.associazionelacasadijoy.it

Festival Nei Suoni dei Luoghi arriva a Latisana

È inserito nel calendario del Festival Nei Suoni dei Luoghi, organizzato dall'Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle BCC del Fvg e il sostegno della Fondazione CRTrieste, della Fondazione Friuli e dei Comuni partecipanti, il concerto di venerdì 15 settembre alle ore 21 al Teatro Odeon di Latisana che vedrà protagonista la Sinfonietta Movie Ensemble con un programma ricco e spettacolare, un vero e proprio «viaggio» musicale e cinematografico che presenterà alcune fra le più belle e conosciute pagine di musica scritta per il grande cinema. Info Associazione Progetto Musica: www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330 – info@associazioneprogettomusica.org

Prove aperte al pubblico a Through Landscape 2017

Giunto alle date conclusive, il progetto Valli del Natisone - Through Landscape 2017 apre le porte al pubblico questo venerdì 15 e sabato 16 settembre con la presentazione dei lavori svolti dalle compagnie in residenza. Venerdì 15 settembre, dalle 18.30, al centro sociale – Merso di Sopra (San Leonardo) è in programma la prova aperta della compagnia Bending Road - ‘Una Vita di Latta’. Alle 21, alla palestra di Liessa (Grimacco), invece, ci sarà la prova aperta della compagnia Rosvita Pauper ‘Il Vivaio - e se ci amassimo quanto ci odiamo lo sai che bello’. A seguire prova aperta Alp Quart - Changing horizonts (in caso di pioggia si richiede abbigliamento impermeabile per assistere alla prova aperta di Alp Quart all'esterno).

A Gemona del Friuli è tutto pronto per la Fieste da Patate

Dal 15 al 17 e dal 22 al 25 settembre si terrà la tradizionale festa della patata al Parco Stroili di Ospedaletto di Gemona del Friuli. Ecco qui il programma della giornata.

Al via Through Landscape 2017 nelle Valli del Natisone

A seguito del bando internazionale aperto a maggio, sono state selezionate quattro compagnie vincitrici che saranno ospitate nell’Albergo Diffuso e nell’Agriturismo Bozica. Queste avranno la possibilità di iniziare o continuare la fase di creazione dei loro progetti all’interno di spazi non convenzionali, offerti dai Comuni coinvolti. Maggiori info, qui.