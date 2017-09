Udine traina la produzione industriale e l'export

UDINE - Secondo trimestre di quest’anno ancora una volta positivo per l’industria manifatturiera della Provincia di Udine. Secondo i risultati dell’indagine trimestrale condotta dall’Ufficio Studi di Confindustria Udine, la produzione industriale (nel trimestre aprile-giugno 2017) ha infatti fatto registrare un aumento del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e del 3,5% rispetto al primo trimestre del 2017.

Anche la bilancia commerciale della provincia di Udine segna, nel primo semestre 2017, un saldo commerciale attivo pari 1.064 milioni di euro, che deriva dalla differenza tra le esportazioni pari a 2.745 milioni di euro e le importazioni, per 1.681 milioni di euro.

Si conferma, dunque, la vocazione esportatrice dell’industria udinese, cresciuta dell’8,8% (trainata dalla siderurgia, +48,9%), mentre l’incremento delle importazioni, pari al 32,5%, è un indicatore che segnala la ripresa delle attività in quanto le importazioni concernono beni impiegati nelle lavorazioni dall’industria friulana (metallurgia +66,5%, prodotti chimici +47,3%, smaltimento rifiuti e recupero di materiali +65,6%).

A fatica, ma si risale

«Questi dati – commenta il presidente di Confindustria Udine, Matteo Tonon – sono positivi e fotografano un percorso di risalita che si conferma pure in una visione di prospettiva. Anche le previsioni, infatti, indicano un rafforzamento del processo di recupero. Le dichiarazioni dei nostri operatori intervistati segnalano il permanere di un’intonazione positiva, sostenuta da un ulteriore rafforzamento della domanda estera, in particolare nei Paesi di tradizionale proiezione per le nostre imprese. Mi riferisco a Germania e Austria, già cresciute, rispettivamente, nel primo semestre dell’anno in corso, del 25% e del 23,7%, ma anche agli Stati Uniti, che hanno fatto registrare un incremento del 41%».

Restando ai numeri, l’andamento del primo semestre 2017 è caratterizzato dal supporto dalla domanda interna (+1,9%) e appunto dal ritorno della domanda estera, mentre nel 2016 la produzione industriale è stata sostanzialmente sostenuta dalla domanda domestica, a fronte di una domanda estera stazionaria. Nel secondo trimestre continua a crescere, rispetto alla media del 2016 (80%), il grado di utilizzo degli impianti (81,8%). Positivi anche gli ordini (+1,8% la variazione tendenziale) e l’occupazione.

Il consolidamento del processo di recupero della produzione industriale - nel secondo trimestre 2017 - è sostenuto dalla quasi totalità dei settori merceologici caratteristici che compongono la struttura industriale friulana.

Bene industrie meccaniche e siderurgia

Le industrie meccaniche, dopo un profilo fiacco nel 2016, proseguono la ripresa (+3,4% nel primo trimestre, +2,9% nel secondo trimestre le variazioni tendenziali) grazie anche al recupero della domanda estera. La siderurgia si rafforza sul primo trimestre dell’anno (+3,6%) mentre risulta stabile rispetto al secondo trimestre del 2016(+0,2%). In crescita anche i settori del legno e mobili (+2,3% la variazione tendenziale), carta (+3,8%), chimica (+6,2%), alimentare (+2,4%) e gomma e plastica (+21%).

«Un quadro incoraggiante – conclude Tonon –, che conferma le attese e genera un cauto ottimismo, legato al trend positivo dei consumi e degli investimenti, favoriti anche dagli incentivi fiscali, senza nasconderci però i potenziali rischi legati agli sviluppi della politica monetaria della Bce e ai movimenti dei tassi di cambio. Mi riferisco in particolare alla sterlina, data la rilevanza, per il nostro territorio, delle imprese e dei settori che operano con quell’area».