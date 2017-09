E' ai domiciliari per stalking, ma anche cliente abituale dei bar del paese: 'beccato'

GONARS - E’ agli arresti domiciliari per stalking ma invece di starsene a casa, come dovrebbe, esce, senza farsi alcun problema. Sono in molti a notarlo, a Gonars, dove risiede.

Beccato mentre beveva vino al bar

Per tenere d’occhio l’uomo, e verificare l’effettiva evasione dai domiciliari è stato attuato un servizio di osservazione mirato, da parte dei carabinieri di Palmanova. Agli uomini dell’Arma - come chiarisce Il Gazzettino - non c’è voluto molto per ‘beccare’ L.R., queste le iniziali del 46enne protagonista della vicenda, fuori dalla sua abitazione. I militari lo hanno sorpreso mentre si trovava in un bar del paese, tranquillo, mentre sorseggiava un bicchiere di vino.

Processo per direttissima

E’ a quel punto che i carabinieri lo hanno arrestato per evasione. La misura cautelare era stata applicata per stalking: l’uomo vessava la ex moglie con messaggi e atteggiamenti pesanti, che l'avevano ridotta in grave stato di soggezione e sudditanza psicologica. Al 46enne - che non è nuovo per le forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona - sono però stati dati nuovamente gli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima previsto per venerdì 15 settembre, a Udine.