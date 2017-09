Gli eventi in programma sabato 16 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 16 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

‘CulturAmbiente… In Festa’

Sabato 16 e domenica 17 settembre 2017 il Circolo Nuovi Orizzonti e Legambiente di Udine organizzano nella di via Brescia 3 a Udine l’edizione 2017 di ‘CulturAmbiente… In Festa’. Le due giorni di spettacoli, incontri, laboratori e momenti conviviali saranno l’occasione per raccontare quanto le due associazioni hanno svolto in questo ultimo anno e illustrare i progetti per i prossimi mesi. La festa inizierà alle 18, 16 settembre, con ‘spunti di vista: verso un mondo nuovo’, una serata di parole, musiche e immagini che permetterà di indagare con occhi diversi i cambiamenti – sociali, ambientali, territoriali - che stiamo vivendo. Si inizierà con il veg-aperitivo a cui seguiranno, dalle20, gli interventi di due importanti artisti: Vanni de Lucia e Priska. La serata sarà anticipata da un interessante visita guidata all’antico laboratorio fabbro dei Rizzi (la Farie), il ritrovo è previsto alle 16.30 sempre in via Brescia 3.Per informazioni: Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti | ia Brescia, 3 - Rizzi Udine | 348.7802091 | www.nuoviorizzontiudine.org | Facebook.

Prove aperte al pubblico a Through Landscape 2017

Giunto alle date conclusive, il progetto Valli del Natisone - Through Landscape 2017 apre le porte al pubblico questo venerdì 15 e sabato 16 settembre con la presentazione dei lavori svolti dalle compagnie in residenza. Sabato 16 settembre , alle 16, all’Ostello La Finestra – Tribil Superiore (Stregna), ci sarà una prova aperta di ‘Studio su Ahmed il filosofo’ di Alain Badiou - traduzione Gioia Costa - con Alessandro Chini, Sabrina Jorio, Giuseppe Papa, Maria Anna Russo, Salvatore Veneruso trainer Sabrina Jorio, regia Tommaso Tuzzoli. Alle 18, all’ex scuola di Savogna, un’altra prova aperta della compagnia Equilibrio Dinamico - Nature is Speaking A seguire prova aperta della Compagnia ErosAntEros Dalla luce del mosaico all'immagine profetica. Alle 20.30, al circolo culturale Associazione Potok – Oblizza (Stregna) si svolgerà la Festa di chiusura, con il concerto Gushi & Raffunk e il dj set a cura di Steve Nardini.

Risuonanze 2017

Gran finale per «Risuonanze 2017 – incontri di nuove musiche», una rassegna musicale, promossa dall’associazione culturale Tke, il cui obiettivo è documentare il presente della musica contemporanea in tutte le sue sfaccettature. Il programma si chiuderà sabato 16 settembre, alle 20.45, a Villa Miotti de Braida, Tricesimo, con il concerto di Rocco Resigno. Maggiori info, qui.

Carniarmonie

A chiudere il festival Carniarmonie, un concerto in programma sabato 16 settembre alle 20.45 al centro di aggregazione Romano Treu di Moggio Udinese, il pianista e compositore Glauco Venier, perla musicale del Friuli con alle spalle una brillantissima carriera internazionale e diverse produzioni discografiche, ben 25, di cui la più recente per la nota etichetta ECM con il fortunato album solista ‘Miniatures’. Con lui sul palco la talentuosa cantante fiumana Alba Nacinovich, il contrabbassista Alessandro Turchet e il batterista Luca Colussi, una formazione affiatata per un concerto dal titolo ‘Suite per Pier Paolo’. Concerto ad ingresso gratuito. www.carniarmonie.it

A Gemona del Friuli è tutto pronto per la Fieste da Patate

Dal 15 al 17 e dal 22 al 25 settembre si terrà la tradizionale festa della patata al Parco Stroili di Ospedaletto di Gemona del Friuli. Ecco qui il programma della giornata. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20170912_446773 Boschinfesta 2017 Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa, che si svolgerà in due week end – il 16 e il 17 e il 22 e il 23 settembre -, proporrà escursioni, laboratori, incontri, musica e degustazioni di prodotti tipici locali, in un viaggio alla scoperta delle peculiarità del ‘cuore verde’ della Bassa Friulana, creando al contempo un collegamento con Lignano Sabbiadoro per implementare l’offerta turistica in un entroterra tutto da scoprire, tra boschi, corsi d’acqua e prodotti tipici. Tutti i dettagli, qui.

Festa della Mela, conto alla rovescia per la 22^ edizione

La mostra mercato dell’agroalimentare, animazione, sport, musica, cultura in un concentrato di appuntamenti inseriti nell’ambito di ‘Tolmezzo Città Alpina 2017’, in programma il 16 e 17 settembre. Maggiori info sul programma della giornata, qui.

‘Art tal Ort’, 8° festival di arte per strada di Fagagna

Al via l’8^edizione di ‘Art tal Ort’, il festival di arte per strada di Fagagna, Comune inserito tra i Borghi più belli d'Italia. Il 16 e il 17 settembre prossimi (dalle 15) il paese diventerà un teatro, una sala concerti, una galleria d’arte (In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al coperto). Maggiori info, qui.

In concerto Paul Bogart

Paul Bogart (il 16 settembre, dalle 18, all’Arena Alpe Adria di Lgnano) è sinonimo stesso di country music, e così lo sono anche le sue canzoni, capaci di fondere uno stile giovane e fresco, com’è lo stesso Bogart, a un’anima vecchio stile, che riassume in se tutta la tradizione e lo spirito di questo genere musicale. Durante la serata si terranno anche esposizioni di moto e auto, DJ set, ballo e molto altro ancora per una serata totalmente dedicata al genere country.

Proseguono le aperture serali della Ludoteca comunale

Come tutte le settimane anche sabato 16 settembre i locali di via del Sale dalle 20.30 alle 23.30 apriranno le porte ai propri affezionati frequentatori. Il catalogo aggiornato dei giochi è consultabile online sul sito del Sistema bibliotecario di Udine e dell'hinterland udinese all'indirizzo www.sbhu.it/ludoteca. È inoltre possibile accedere al prestito dei giochi. L’ingresso alla Ludoteca comunale è libero e gratuito. Per informazioni: tel. 0432 1272677-756.