In partenza gli Open Days per scoprire le tecnologie additive

UDINE - Scoprire le tecnologie additive, conoscere le loro potenzialità, capire quando applicarle e anticipare il mercato. Sono questi gli obiettivi degli Open Days Additive Fvg, tre giornate dedicate alle tematiche della Additive Manufacturing con un primo appuntamento in programma il 22 settembre, e altri due appuntamenti nel mese di ottobre presso il laboratorio di meccatronica avanzata Lama Fvg di Udine.

Risorse umane con alta specializzazione

Gli incontri, promossi da Friuli Innovazione in collaborazione con Cluster Comet Metalmeccanica Fvg e il laboratorio Lama Fvg, si inseriscono in un percorso volto a formare in Friuli Venezia Giulia risorse umane con alta specializzazione nelle tecnologie additive in modo molto più rapido che in altre regioni europee e fare in modo che le aziende manifatturiere del territorio possano adottare con facilità queste tecnologie, accrescendo così la loro competitività a livello internazionale. ‘Le tecnologie additive sono uno strumento fondamentale per la competitività delle aziende manifatturiere sul mercato internazionale – dichiara Fabio Feruglio, direttore di Friuli Innovazione – . Proprio per questo è particolarmente importante accelerare in regione lo sviluppo di nuove competenze ingegneristiche e professionali mediante un’offerta formativa in grado di sviluppare programmi basati sulle esigenze attuali e prospettiche delle imprese e della ricerca applicata’.

Introduzione generale

Primo appuntamento quindi venerdì 22 settembre al laboratorio di meccatronica avanzata Lama Fvg in via Sondrio a Udine con una mattinata dedicata all’introduzione generale delle tecnologie additive e delle loro potenzialità, seguita da una visita guidata al laboratorio e alle sue attrezzature, con dimostrazione di stampa 3D, progettazione integrata, Industria 4.0/IoT e macchina utensile intelligente.

Sviluppo delle competenze di progettazione

Si proseguirà in ottobre con una giornata dedicata allo sviluppo delle competenze di progettazione per la stampa 3D e una dedicata invece alla valutazione delle opportunità tecnico economiche delle tecnologie additive su casi studio proposti dalle aziende.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma i posti sono limitati. È possibile iscriversi attraverso la piattaforma Eventbrite oppure scrivendo a emanuela.testori@friulinnovazione.it.