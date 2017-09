Gli eventi in programma domenica 17 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 17 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

‘Geologia per i piccoli’

Una passeggiata e alcuni esperimenti di geologia per per bambini da 7 a 13 anni. Un pomeriggio (Domenica 17 settembre, dalle 15 alle 17, a Socchieve) per scoprire che la geologia può anche essere divertente (in collaborazione con Coop. Pavees). E’ questo ‘Geologia per i piccoli’. Appuntamento a ingresso libero, per tutte le età, ma con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: friultrekandtrout@gmail.com - 334 3135415.

'CulturAmbiente… In Festa'

Sabato 16 e domenica 17 settembre 2017 il Circolo Nuovi Orizzonti e Legambiente di Udine organizzano nella di via Brescia 3 a Udine l’edizione 2017 di «CulturAmbiente… In Festa». Durante tutta giornata di domenica 17 sarà aperta la mostra – mercato Dell’arte e cultura del riciclo e dei prodotto agricoli, ospitata all’interno del parco della Sede. Alle 9.30 prenderà il via la camminata siull’ippovia (iscrizioni e partenza dal parcheggio dello Stadio Friuli), organizzata in collaborazione con le associazioni I-Care e Valle del Cormor. L’iniziativa ha come scopo quella di supportare le attività di I-Care per una ricerca scientifica senza l’utilizzo degli animali. A seguire, verso le 11.30, apriranno i chioschi enogastronomici. Nel corso del pomeriggio si susseguiranno giochi e laboratori per bambini e i workshop organizzati da Legambiente. Alle 18.30 si terrà, sempre nel Parco della Sede, l’inaugurazione della nuova area giochi. I fondi raccolti nelle due giornate saranno utilizzate per supportare lo svolgimento delle attività delle due associazioni. In caso di mal tempo le attività verranno svolte negli spazi coperti. Per informazioni: Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti | ia Brescia, 3 - Rizzi Udine | 348.7802091 | www.nuoviorizzontiudine.org | Facebook |

Festeggiamenti per il centenario di Cappella Zita

Alle 8 è in programma il ritrovo alla partenza sentiero CAI n° 607. Alle 11 si svolgerà la celebrazione della Santa Messa alla Cappella Zita. A seguire ci saranno i saluti delle autorità intervento dell'Arciduca Carlo d'Asburgo- Lorena, rancio, intrattenimento musicale con: Ottetto Lussari e Coro alpino "Ardito Desio" sez. Ana Palmanova. Alle 16.30 è prevista la cerimonia di deposizione della corona al Cimitero Austro-Ungarico in Val Saisera. Alle 17, invece, si svolgerà la cerimonia di deposizione della corona al Cippo Imperatore Beato Carlo I a Ugovizza (ss13). Poco dopo, alle 17.30, è in programma la Cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a S.A. I.R. L'Arciduca d'Austria Carlo D'Asburgo - Lorena a seguire breve concerto del Complesso Banstico Folkloristico Refolo. Info: 335-1819460 | pv.valbruna@alice.it

A Gemona del Friuli è tutto pronto per la Fieste da Patate

Dal 15 al 17 e dal 22 al 25 settembre si terrà la tradizionale festa della patata al Parco Stroili di Ospedaletto di Gemona del Friuli. Ecco qui il programma della giornata.

Boschinfesta 2017

Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa, che si svolgerà in due week end – il 16 e il 17 e il 22 e il 23 settembre -, proporrà escursioni, laboratori, incontri, musica e degustazioni di prodotti tipici locali, in un viaggio alla scoperta delle peculiarità del ‘cuore verde’ della Bassa Friulana, creando al contempo un collegamento con Lignano Sabbiadoro per implementare l’offerta turistica in un entroterra tutto da scoprire, tra boschi, corsi d’acqua e prodotti tipici. Tutti i dettagli, qui.

5°Gp Valli del Natisone

Torna domenica 17 settembre, a San Pietro al Natisone, con l'organizzazione della Ciclistica Forum Iulii del Presidente Borsatti, la gara ciclistica per juniores della FCI con il 5° Gp Valli del Natisone - 15° Trofeo Banca popolare di Cividale. La gara, come da tradizione, si svolge su un circuito di 12 km da ripetere 10 volte x un totale di 120km. Il via, davanti alla sede comunale, verrà dato alle 10. L'arrivo è previsto alle 13 circa. Il Gran Premio e' valido quest'anno per l'assegnazione della maglia di campione provinciale di Udine. L'edizione del 2016 e' stata vinta dal nazionale sloveno Tadej Pogacar del team 'Radenska-Ljubliana' .

Festa della Mela, conto alla rovescia per la 22^ edizione

La mostra mercato dell’agroalimentare, animazione, sport, musica, cultura in un concentrato di appuntamenti inseriti nell’ambito di ‘Tolmezzo Città Alpina 2017’, in programma il 16 e 17 settembre. Maggiori info sul programma della giornata, qui.

‘Art tal Ort’, 8° festival di arte per strada di Fagagna

Al via l’8^edizione di ‘Art tal Ort’, il festival di arte per strada di Fagagna, Comune inserito tra i Borghi più belli d'Italia. Il 16 e il 17 settembre prossimi (dalle 15) il paese diventerà un teatro, una sala concerti, una galleria d’arte (In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al coperto). Maggiori info, qui.