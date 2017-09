Trovato il corpo senza vita di Giancarlo De Toni

PAULARO - È stato ritrovato senza vita Giancarlo De Toni il cinquantunenne di Trelli di Paularo disperso da giovedi. Il suo corpo è stato avvistato da dei cacciatori che partecipavano alle ricerche assieme al Soccorso Alpino di Forni Avoltri (presente con venti tecnici e tre Unita cinofile) ai Vigili del Fuoco (con le squadre speciali Saf) alla Guardia di Finanza di Tolmezzo e Sella Nevea con sei tecnici e due unità cinofile) a cui si stava aggiungendo anche la Protezione Civile di Arta Terme (otto volontari) poco prima che avvenisse il ritrovamento.



L'avvistamento è avvenuto sul fondo del Riu di Val nel solco idrografico che, al confine tra i comuni di Paularo e Arta Terme, corre sotto la strada che da Cedarchis va a Paularo, dalla quale l'uomo è precipitato con un salto di circa 150 metri. Le ricerche sabato mattina si erano orientate proprio nell'area compresa tra Cedarchis, luogo dell'ultimo avvistamento dell'uomo, e Trelli, luogo della sua abitazione, lungo una distanza di circa sei chilometri compresa tra i due abitati. I tecnici si sono calati con le corde tra le vegetazione e il solco profondo, conducendo il medico sul fondo per la constatazione del decesso.



E' già stato dato il permesso per la rimozione della salma, che era parzialmente bloccata sotto un ramo. Si sta valutando se effettuare il recupero con il verricello o il gancio baricentrico di uno degli elicotteri in una pausa delle precipitazioni, oppure se impiegare solo manovre di corda da terra. In entrambi i casi non sarà semplice, né immediato. La famiglia dell'uomo è avvisata. Sul posto anche il maresciallo dei carabinieri di Tolmezzo.