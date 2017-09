Open Days all’Aspic Fvg

UDINE - Sabato 23 settembre l’Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità (Aspic), terrà una giornata aperta a tutti gli interessati, per conoscere e sperimentare i corsi proposti per l’anno 2017/2018. Dalle 9.45 alle 16.15 i docenti presenteranno le svariate opportunità di corso con la possibilità di una lezione di prova. Dall’autostima al bullismo, dalla fiducia in sé stessi al siblings, dall’interpretazione dei sogni alla formazione tutta al femminile. I corsi trattano gli aspetti globali della quotidianità e sono orientati all’acquisizione di strumenti pratici, esperienziali e teorici per valorizzare il sé.

Il secondo appuntamento

Sempre alla sede di Aspic in via G. Tullio 13, Udine, sabato 30 settembre avrà luogo invece l’Open Day dedicato al Counseling e C.A.O. Dalle 10 alle 17, ci sarà l’occasione di fare esperienza del Counseling, attività tesa a migliorare le proprie relazioni, attraverso una serie di laboratori espressivo-esperienziali condotti da professionisti del settore. Verrà inoltre proposto il C.A.O, servizio di ascolto, sostegno e orientamento rivolto alla persona.

Per informazioni e iscrizioni: Tel. 0432 547168, E-mail info@aspicfvg.it, sito web www.aspicfvg.it.