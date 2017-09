Laura Gregorutti incanta la Valcanale con il suo nuovo album

TARVISIO - Meraki, una parola greca che al primo ascolto non sembra trasmettere molto, contiene al suo interno un concerto di significati, emozioni e colori. A rivelare l’essenza intrinseca di questo termine è Laura Gregorutti, una ragazza di 19 anni con un grande amore: il canto. «Ho intitolato il mio album Meraki perché ha un peso non irrilevante, poiché rappresenta il fare qualcosa con così tanta passione da diventare riflesso della tua anima».



Come tutto è iniziato

L’impegno di Laura nei confronti della musica non è un fiore appena sbocciato, infatti il suo talento era già noto tra i paesini della Valcanale; ma d'ora in poi, seguirla in tutte le sue esibizioni non sarà l’unico modo per poter sentire la sua bellissima voce. «L’idea è nata con un mio amico a una sagra - racconta la cantante - mi ha consigliato di fare un cd di cover. Così è cominciato il mio lavoro assieme ai ragazzi della Tree House, uno studio multimediale di Camporosso». L’album contiene, oltre alle meravigliose riedizioni di brani di artisti del calibro di Rag'n'Bone Man e Joss Stone, un inedito scritto da Laura stessa, grazie all’ispirazione datagli dalla natura che l’ha fin da piccola circondata e cresciuta in Valcanale «Ho scritto ‘Summer 2k16’ nel bosco dietro casa mia, un luogo d’infanzia che mi ha sempre trasmesso pace e tranquillità - continua la ragazza - questo brano parla di un periodo molto triste e complicato della mia vita, ma una volta iniziato a scrivere i primi versi del pezzo il nodo emozionale si è sciolto e le parole hanno iniziato ad uscire da sole». Lo sfogo emotivo della giovane cantante ha dato vita a un pezzo toccante, incisivo e personale, che mostra la vera Stimmung del periodo estivo dello scorso anno.



La Tree House e i suoi lavori futuri

Laura non si fermerà dopo Meraki, infatti continuerà a impegnarsi per coronare il suo sogno. «Stiamo lavorando ora alla creazione di nuovi singoli e video musicali, oltre a una nuova versione di ‘Summer 2k16’ , con la partecipazione degli artisti Shaz e Gergo». La Tree House è una realtà molto importante e presente nella vita della ragazza: «Questo centro di aggregazione giovanile rappresenta per me una vera e propria famiglia, dove il lavoro si trasforma in pura passione e divertimento, e tutta la fatica viene tramutata in piacere». Laura ha una nitida visione di ciò che vorrebbe realizzare: «Se chiudo gli occhi e immagino la mia vita futura mi vedo come cantante – sostiene la giovane – ma certamente ho anche un piano di riserva: da febbraio frequenterò la facoltà di Pedagogia in Austria». Alla classica domanda riguardante la possibile partecipazione a uno dei sempre più popolari talent, la risposta di Laura è chiara: «I talent show sono certamente un importante trampolino di lancio, ma non penso sia il percorso che voglio realmente intraprendere. Ovviamente non è esclusa la possibilità che io provi a parteciparvi, ma unicamente per scoprire come la mia voce viene giudicata al di fuori della Valcanale». L’ambizione che si può scorgere nello sguardo di Laura è impressionante e commovente, vista la giovane età della ragazza. Meraki è una grande soddisfazione che la spronerà sicuramente a perseguire il suo sogno di diventare una cantante professionista, dimostrando ai suoi coetanei quanto la forte passione e il duro lavoro possano portare al raggiungimento dei propri obbiettivi.