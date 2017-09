Al parco con eroina ed efedrina: arrestato 36enne

SAN VITO DI FAGAGNA - E' stato 'beccato' con 10 grammi di eroina più altri 9 grammi già suddivisi in dosi e dell'efedrina. Per questo un 36enne di San Vito di Fagagna?? è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Udine nel parco di Colloredo di Prato. L'accusa è detenzione di droga a fini di spaccio.

L'uomo, che era seduto su una panchina alle tre di notte insieme a un'amica, alla vista dei militari dell'Arma ha gettato a terra l'eroina contenuta in alcuni astucci. Un gesto che non è sfuggito all'attenzione dei carabinieri, che nella sua auto hanno trovato anche un bilancino di precisione nascosto tra le pagine tagliate di un libro. Sequestrati anche 350 euro in contanti.

Segnalata come assuntrice la ragazza che era con lui sulle panchine, una giovane di Medea che nella borsetta aveva alcuni grammi di hashish e di marijuana.