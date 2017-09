Maratonina di Udine: uno spettacolo nel segno del Kenya

UDINE - Kenya e ancora Kenya. Noah Kigen Kiprotich e Wilfridah Moseti hanno vinto la 18^ edizione della maratonina internazionale Città di Udine, che ha confermato la spettacolarità del percorso da Cividale del Friuli al capoluogo introdotto l’anno scorso. I keniani sono stati protagonisti assoluti sin dai primi chilometri di gara. Noah Kigen Kiprotich, 28 anni, ha chiuso in 1h01’12», non lontano dal primato personale, staccando al 14° chilometro il connazionale Erik Koskei, arrivato al traguardo in 1h02’10», a 57» dal vincitore. Keniano anche il terzo classificato, Paul Mwangi, che ha fermato il cronometro a 1h03’58».

Sfida Kenya-Etiopia, invece, nella gara femminile, dove Wilfridah Moseti ha preceduto Yetsehay Desalegn: 1h11’55» il tempo della keniana, 1h13’06» per l’etiope. Ottima terza, dopo una gara in rimonta, l’azzurra Giovanna Epis. La veneziana dei Carabinieri ha corso in 1h13’37», avvicinando il primato personale (1h13’03») datato 2011. «Il tempo che volevo, dopo tanti 1h14’ – ha commentato Epis -. Sono partita prudente, al 10° chilometro ho superato la keniana Eyapan (quarta in 1h17’46», ndr). Poi non ho più avuto problemi. Il percorso è bellissimo e molto scorrevole. Un ottimo test in vista della maratona di Amsterdam che correrò tra un mese».



L’Italia, con Fabrizio Vallone (1h14’15»), Alessandro Tomaiuolo (1h14’39») e Alex Holtz (1h17’18»), ha vinto la V edizione dell’Half Marathon Inas Europe riservata ad atleti disabili intellettivo-relazionali. Il team azzurro ha realizzato un tempo complessivo di 3h46’12», precedendo il Portogallo (3h49’44»). Vittorie individuali per la polacca Arleta Meloch (1h22’11», nona assoluta) e per il già citato Vallone.

Borgo San Lazzaro (2h46’52»), abbinato a Carlo Spinelli Barrile (1h20’48») ed Erika Bagatin (1h26’04») ha vinto il Palio dei Borghi. Secondo Borgo Poscolle (Filippo Bertossi-Simona Rizzato/2h53’23»), terzo Borgo Aquileia (Luca Narduzzi-Marta Purinan/3h11’27»). A seguire, nell’ordine, Borgo Villalta, Borgo Gemona, Borgo Prachiuso e Borgo Grazzano.

Ben 1.760 gli iscritti (e 1.440 arrivati), a conferma di un evento tra più apprezzati nel panorama delle corse su strada italiane. Alla partenza a Cividale, e in corsa per pochi chilometri, anche Lornah Kiplagat che sabato aveva ricevuto il Sigillo della città di Udine dal sindaco Furio Honsell, nel decennale della miglior prestazione mondiale (1h06’25») stabilita dalla formidabile atleta keniana naturalizzata nell’edizione 2007 della maratonina. In attesa dell’arrivo della gara sui 21,097 km, seicento persone hanno partecipato alla Straudine Bluenergy, che di prima mattina ha animato le vie della città. Primo sul traguardo, condiviso con la mezza maratona, il giovane bresciano Gianluigi Inzoli. Ma la Straudine Bluenergy è stata soprattutto una grande festa per tanti appassionati che hanno affrontato i 6 chilometri di corsa nel cuore del centro storico.



Dal presidente dell’Associazione Maratonina Udinese, Paolo Bordon, compiacimento per l’ottimo esito della manifestazione, lunga l’intero weekend, e un ringraziamento a tutti gli «attori» dell’evento: «Grazie – ha dichiarato Bordon – a quanti hanno scelto di partecipare alla mezza maratona e ai numerosi eventi collaterali, che hanno riempito l’intera giornata di sabato. Ancora una volta il programma è stato capace di coinvolgere varie categorie di persone, dalle scuole (con la Staffetta Itas Assicurazioni, ndr) ai bambini e alle famiglie, protagonisti della Minurun Despar, fino agli amici a quattro zampe, cui è riservata la Corsa con il cane Schesir. Ci sono poi, naturalmente, gli atleti della Maratonina, che come nel 2016 è partita dalla splendida Cividale. Siamo grati al nostro main sponsor, la Banca Popolare di Cividale, e alle amministrazioni dei Comuni toccati dal percorso, da Cividale appunto a Moimacco, Remanzacco e ovviamente Udine, che ha voluto celebrare la circostanza con la solenne consegna del sigillo della città alla campionessa Lornah Kiplagat. Particolarmente significativo, poi, il fatto che nella cornice della Maratonina si sia inserita la V Half Marathon per disabili intellettivi. Tutto ciò è frutto di un impegno intenso e corale: un grazie speciale – conclude Bordon – ai tanti volontari che con la propria dedizione e passione rendono possibile questa straordinaria festa dello sport».