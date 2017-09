Lornah Kiplagat partecipa alla 18. edizione della Maratonina di Udine

FVG - «La presenza alla gara di una campionessa del mondo quale Lornah Kiplagat dimostra come questa manifestazione abbia un peso rilevante all'interno del calendario internazionale, consentendo al nostro territorio di avere una grande visibilità». Lo ha detto la presidente della Regione Debora Serracchiani presente quest'oggi a Cividale alla partenza della 18. Edizione della Maratonina di Udine, competizione alla quale si sono iscritti 1800 concorrenti provenienti da tutto il mondo.

Un'edizione ricca di soddisfazioni

«È stata una gara importante sotto il profilo tecnico - ha detto la presidente - ma anche una grande festa della sport; lo dimostra il fatto che, oltre agli atleti di fama internazionale, al via c'erano anche tanti semplici runners che hanno voluto cimentarsi nel tragitto da Cividale a Udine. Alla linea di partenza era presente anche Lornah Kiplagat, già campionessa iridata, che proprio in una passata edizione della

maratonina di Udine infranse il record del mondo. La sua partecipazione - ha detto Serracchiani - rappresenta una sorta di legame affettivo con il Friuli Venezia Giulia. Lo dimostra il fatto che abbia scelto proprio questa competizione per annunciare il suo ritiro dall'attività sportiva. Come emerge chiaramente da ciò che si è visto alla Maratonina - ha concluso la presidente della Regione - lo sport è al contempo un elemento unificatore e di grande visibilità per il territorio. Questa è una realtà molto cresciuta e che sta consolidando la sua forza, ottenendo sempre maggiore rilievo nel calendario internazionale. Anche attraverso la maratonina, Udine si fa conoscere nel mondo».