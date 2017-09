‘FotografiAMO il sorriso’ dei bimbi per combattere la Fibrosi Cistica

MARTIGNACCO – ‘FotografiAMO il sorriso’ si chiama così una giornata dedicata interamente alla fotografia di ritratto, ai bambini organizzata dal fotografo Roberto Pedi. In collaborazione con la Lega Italiana Fibrosi Cistica il professionista (assieme al suo staff) fotograferà i bimbi in un ambiente completamente dedicato a loro.

Il programma

Il costo della partecipazione e di 20 euro (a bambino) e sarà completamente devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica che avrà un suo spazio all'interno dello studio. Ci saranno giochi, musica e una merenda per i bambini curata dallo staff della scuola di cucina ‘Mestoli & Padelle’, Micol Pisa ed Eleonora Franco, de La Ghiottoneria. Ci saranno anche i giochi per i bimbi che porterà Piroblu. Alla fine della giornata verranno consegnati tutti gli scatti realizzati ai bimbi. L'appuntamento è per domenica 1 ottobre a partire dalle 14 nello studio di Palazzina B, ingresso sud, Ente fiera di Udine, via Cotonificio , 96 Torreano di Martignacco.

È necessario comunicare la propria presenza al 347.2240876 oppure a info@robertopedi.it in alternativa anche direttamente su Facebook.