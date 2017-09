Auto finisce in un fossato: grave un 55enne

SEDEGLIANO – Da una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di una fuoriuscita autonoma: l’auto è finita nel fosso e un uomo è rimasto ferito gravemente. L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle 19 di domenica 17 settembre, lungo la strada regionale 463. Sull’accaduto sono in corso degli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Codroipo, intervenuti per i rilievi.

I fatti

Il sinistro si è verificato a Pannellia di Sedegliano. La Lancia Y10, su cui viaggiavano due persone, è finita in un fosso, la vettura è rimasta parzialmente immersa nell'acqua del canale. Nell’impatto ad avere la peggio è stata la persona che si trovava al volante, un uomo di 55 anni di Annone Veneto (Venezia), che è rimasto ferito in maniera molto seria. Trasportato in codice rosso, con un’ambulanza, al Santa Maria della Misericordia di Udine, le sue condizioni sarebbero serie, il 55enne, sarebbe infatti in pericolo di vita.

Anche il passeggero è rimasto ferito

L’uomo di 34 anni di Pradipozzo di Portogruaro (Venezia) che invece era seduto accanto al conducente ha subito ferite meno gravi. È stato condotto all’ospedale di San Daniele del Friuli. Uno dei due feriti è rimasto incastrato nel veicolo, per questo si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Codroipo.