Google Maps Car di nuovo 'in giro' fra le vie di Udine

UDINE - Avvistata, nuovamente, la Google Maps Car lungo le vie del centro di Udine. Visitando il sito web della nota e utilizzatissima App, abbiamo scoperto che il viaggio in città (e in regione) di quest’occhio elettronico a quattro ruote è iniziato nel mese di aprile e proseguirà fino a novembre, un anno dopo l’ultima tappa friulana.

Aggiornamenti

Come si legge sul portale, questo viaggio è iniziato quasi dieci anni fa: «Abbiamo fatto molta strada dal nostro primo lancio negli Stati Uniti nel 2007, oggi le nostre foto sferiche includono località in tutti i sette continenti». Oggi quindi perché la Google Maps Car bazzica nuovamente lungo le vie del capoluogo friulano? Ovviamente sono in programma degli aggiornamenti: le immagini saranno più accurate, i colori più vivi e sarà anche maggiore la quantità di dati che saranno 'catturati' con i nuovi strumenti a disposizione. Maggiore precisione dovrebbe esserci anche nei nomi delle strade e nei numeri civici.

Nuove tecnologie

Tutto questo, come riporta Wired, è possibile grazie a un aggiornamento hardware (ma non solo) per le Google Car che sono sulle strade di tutto il mondo. Le ‘famose’ fotocamere, sistemate all’interno della sfera, ora hanno solo due obiettivi, uno a destra e l’altro a sinistra. La risoluzione delle immagini che catturano è stata migliorata così come il processo di acquisizione dei file e la loro gestione: bigG ora può rilevare, in tempo reale, i dati che vuole e può caricarli automaticamente nel database. Non ci resta che attendere e stare a vedere come Udine e le sue vie appariranno prossimamente.