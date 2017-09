Che tempo farà martedì 19 settembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - La depressione presente sulla Francia continua a favorire l'afflusso di correnti sud-occidentali umide e instabili, nella serata di lunedì 18 settembre arriverà un fronte sulla regione Fvg. Successivamente, martedì 19 la depressione si sposterà verso est, mercoledì 20 affluiranno correnti settentrionali più stabili.

Secondo le previsioni dell’Osmer Fvg, quindi, nella notte saranno probabili piogge abbondanti, localmente intense e probabili anche temporali su pianura e costa, sui monti nevicate a quote piuttosto basse per la stagione: fino a 1200 metri circa nel Tarvisiano e fino a 1500 metri circa in Carnia. In mattinata inizierà a soffiare Bora da sostenuta a forte sulla costa e sulle zone orientali e le piogge, seppure ancora diffuse, dovrebbero essere progressivamente più attenuate. Nel pomeriggio si dovrebbero fermare le precipitazioni, la Bora dovrebbe attenuarsi e dovremmo avere anche un miglioramento a partire dalla zona montana, in estensione poi alle altre zone.