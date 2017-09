A Udine torna ‘Misura il tuo respiro’

UDINE - Torna anche questo inverno ‘Misura il tuo respiro’, la mattinata di test gratuiti delle funzionalità respiratorie aperti a tutta la popolazione, promosso dall' Organizzazione Mondiale della Sanità, Comune di Udine Progetto Città Sane, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e Associazione Insufficienti Respiratori. Primo appuntamento sarà mercoledì 20 settembre 2017, (terzo mercoledì del mese), dalle 9 alle 12, al Distretto Sanitario di via San Valentino 20 a Udine.

Il servizio

Per usufruire del servizio, non essendo possibile accettare prenotazioni telefoniche, si invitano gli interessati a presentarsi verso le 8.00-8.30 all'Ufficio Informazioni del Distretto Sanitario di via San Valentino 20 (piano terra a sinistra) per la prenotazione del test e il ritiro del questionario, che poi andrà consegnato al medico. Le prenotazioni si accettano fino alle ore 9.00. L'effettuazione della prova sarà garantita ad un massimo di 15 persone entro le 12.00, e avrà luogo all'ambulatorio al 1° piano.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare l'A.I.R. - Associazione Insufficienti Respiratori Fvg onlus, Via Diaz, 60, telefono 0432-294761.