Udine, sempre più mendicanti in centro

UDINE – Il regolamento comunale anti-accattonaggio pare non spaventarli. Forse perché di controlli ce ne sono pochi. Per questo si vedono sempre più spesso, tra le vie e nelle piazze di Udine, persone che chiedono l’elemosina. Fuori da luoghi sacri, nelle strade più affollate o davanti a negozi più frequentati, uomini e donne indistintamente, chiedono qualche spicciolo per affrontare la giornata.

Al di là della condizione di disagio di queste persone (vera o presunta), spesso per ‘impietosire’ i passanti vengono utilizzati anche degli animali. E’ il caso di un uomo che si incontra di solito tra via Vittorio Veneto e piazza San Giacomo, che si accompagna con un King Cavalier, esemplare di cane che ha un costo variabile tra i 400 e i 600 euro. Particolare, quest’ultimo, che non è passato inosservato, segnalatoci da una lettrice, che si è chiesta se il cane sia davvero di sua proprietà e se sia dotato di microchip.

Se durante un evento come Friuli Doc il numero di mendicanti è cresciuto, anche nelle giornate successive, passeggiando per il centro, non è difficile incontrarne alcuni. Ci sono stranieri e italiani, silenziosi o ‘rumorosi’, che in teoria non potrebbero ‘esercitare’ per le vie del centro, pena sanzioni compresa tra i 50 e i 300 euro. In teoria, visto che in pratica accade l’opposto. Anche perché risulta difficile che queste persone, una volta sanzionate, riescano a pagare le multe…