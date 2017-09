Causa un incidente e scappa: rintracciato il pirata della strada

SAN DANIELE - Ha causato la caduta di un 70enne in sella a uno scooter e non si è fermato a prestare soccorso. Per questo un automobilista è finito nei guai, e ora rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni nonché la sospensione della patente da uno a tre anni.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 15 settembre a San Daniele. Una pattuglia del Corpo Intercomunale di Polizia locale è intervenuta in via Carducci per quella che appariva una caduta autonoma di un motociclo. Ascoltando la testimonianza della persona coinvolta nel sinistro, però, è emerso come a causare la caduta del settantenne sarebbe stata un'auto. Il ferito è stato prontamente soccorso dal 118 e accolto all’Ospedale di San Daniele: ha riportato ferite guaribili in una quindicina di giorni.

E' quindi stata avviata la caccia al pirata da parte degli agenti coordinati dal commissario aggiunto Leonardo Zucchiatti? che ha portato, lunedì mattina, all'individuazione del responsabile. Un risultato reso possibile grazie ai contatti e alle conoscenze maturate dagli agenti sul territorio, con una fonte confidenziale che ha consentito di rintracciare il mezzo coinvolto nel sinistro. Mezzo che presentava ancora le tracce dello scontro con il motociclo.

Rintracciato il proprietario, un dipendente dell’Ass numero 3 di Gemona del Friuli, gli è stato contestato il reato di fuga e omissione di soccorso. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria di Udine.