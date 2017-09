Ruba un'auto poi, ubriaco al volante, esce di strada: 20enne nei guai

POVOLETTO - Ruba un'auto, poi esce di strada distruggendo il veicolo, era ubriaco. Protagonista della vicenda un 20enne residente a Manzano. Il ragazzo è stato arrestato nella notte dalla polizia di Stato: l'ipotesi di reato è quella di furto aggravato, l'auto era stata rubata in un'officina di Udine. Erano circa le 3 di notte, quando è stata segnalata una vettura che stava andando a fuoco in un campo di Povoletto, dopo un'uscita di strada autonoma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco giunti per per domare l'incendio, sono arrivate anche la polizia stradale e la squadra volante di Udine.

E' finito nei guai

Il giovane era in stato confusionale e il suo tasso alcolico superava (oltre il doppio) quello imposto dalla legge. Per lui è stato quindi necessario l'intervento dei sanitari del 118. Le indagini hanno consentito di appurare che l'auto, una 'Volkswagen Bora', era stata rubata da un'officina di Udine dove è stato rinvenuto, dimenticato vicino a una finestra infranta, uno zaino con i documenti del ragazzo. Il 20enne è stato anche trovato in possesso di due coltelli e quindi denunciato per porto di strumenti atti a offendere.