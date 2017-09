Torna Udine Free Bike: la cicloturistica non competitiva e senza fini di lucro

UDINE - Nuovo appuntamento con UdineFreeBike (il 24 settembre, dalle 9), manifestazione cicloturistica non competitiva e senza fini di lucro. Lo scopo dell’evvento è la promozione del benessere psicofisico e sociale della popolazione e delle persone che afferiscono ai dipartimenti delle dipendenze e di salute mentale della Asuiud. L’idea di fondo è quella di passare una giornata di festa mettendo al primo posto la bicicletta, il movimento, la salute e la relazione tra le persone. Il programma della manifestazione prevede una gara cicloturistica non competitiva di circa 20 chilometri che si snoderà per le strade del Comune di Udine e Tavagnacco. L’iniziativa è promossa dal Comitato UdineFreeBike. Quest’anno la manifestazione è dedicata alla memoria di Maurizio Battistutta – fondatore dell'associazione Icaro, garante dei diritti dei detenuti del carcere di Udine e recentemente scomparso.

Come partecipare

Per partecipare alla cicloturistica è necessario iscriversi e versare una quota di 10 euro. La quota prevede l'assicurazione, la maglietta e un buono per il pasta party. Chi volesse raddoppiare la solidarietà potrà fare un versamento superiore ai 10€ e/o donare un libro che sarà utilizzato per incrementare la biblioteca del carcere di Udine. Chi raddoppierà la solidarietà riceverà la medaglia in ceramica fatta a mano da alcune persone residenti in carcere e dai giovani del Ser.T di Udine. Tutti i dettegli sono disponibili su udinefreebike.com