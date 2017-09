Gli eventi in programma martedì 19 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 19 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Servizio Volontario Europeo

Martedì 19 Settembre alle 17, all’Informagiovani di viale Ungheria, si parlerà di Servizio Volontario Europeo con Chiara Torassa dell’associazione Oikos Onlus, che presenterà lo Sve a tutti gli interessati. Il Servizio Volontario è un programma di volontariato internazionale che permette a tutti i giovani europei tra i 17 e i 30 anni di svolgere un’esperienza di volontariato internazionale presso un’organizzazione o un ente pubblico in Europa per un periodo che va dalle due settimane ai 12 mesi. Lo Sve, che ha l'obiettivo di migliorare le competenze dei giovani, è finanziato dalla Commissione Europea all'interno del programma Erasmus+, garantendo così la copertura completa dei costi di vitto e alloggio, rimborso delle spese di viaggio, assicurazione sanitaria completa per tutto il periodo di volontariato e formazione linguistica del paese di destinazione. Nel corso dell'incontro si parlerà di progetti, opportunità e tempistiche, rispondendo a dubbi ed esigenze di quanti interverranno. L’ incontro è gratuito, è gradita l’iscrizione. Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 0432 292329 e-mail: infgioud@iol.it, www.informagiovani.udine.it, Facebook, Twitter. All'Informagiovani è stato inoltre aperto lo sportello «Mob – Mobilità Europea» rivolto a tutti i giovani in cerca di informazione e orientamento sulle tematiche dell’Europa e dei progetti finanziati, che potrà essere d’aiuto nella ricerca del proprio progetto di volontariato europeo e non solo.

In questo angolo di mondo

Tratto dal fumetto di Fumiyo Kouno, In questo angolo di mondo di Sunao Katabuchi è stato uno dei tre anime film che hanno incassato di più nelle sale giapponesi nel 2016, con oltre 2 milioni di spettatori. Vincitore del premio Animation of the Year alla 40a edizione del Japan Academy Prizes e del prestigioso Premio della Giuriaal Festival d’Annecy, il film arriva al Visionario martedì 19 e mercoledì 20 settembre alle 19.30 (biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro – prevendita attiva online e presso la cassa del cinema). Per informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Incontro su Preaccoglienza e Doposcuola

Saranno presentati nel corso di un incontro in programma martedì 19 settembre alle 17 i servizi di Preaccoglienza e Doposcuola nelle scuole primarie cittadine. L'incontro, in programma all'Auditorium della scuola secondaria di primo grado Tiepolo di via del Pioppo, è rivolto ai genitori degli alunni che per la prima volta li frequenteranno, al fine di far conoscere le modalità di attuazione del servizio.

Nuova edizione per il ‘Cervignano Film Festival’

Ventuno cortometraggi internazionali, 21 videoclip da tutta Europa (più uno dal Cile), 3 corti regionali e 5 realizzati dalle scuole superiori italiane: una selezione severissima fra le oltre 600 opere arrivate in segreteria. Sono i numeri record della quinta edizione del Cervignano Film Festival. Il programma della giornata è disponibile qui.