Conferenza di presentazione del Chi Nei Tsang

UDINE - Il Chi Nei Tsang, traducibile come ‘La trasformazione dell'Energia (Chi) degli organi interni’, è una antica tecnica di benessere tibetana, che può contribuire ad alleviare il corpo da stagnazioni di tipo fisico, emozionale ed energetico a diversi livelli, agendo sulla struttura dei visceri, stimolandone la funzionalità e l’efficienza. Si tratta essenzialmente di un tocco delicato e profondo esercitato sull'addome, a contatto con la pelle, portando l'attenzione al respiro. Il Chi Nei Tsang sarà presentato durante una conferenza che si terràmercoledì 27 settembre, dalle 20.30, alla Flor de Vida ASDC di Udine, in via Pirona 4.

La serata

Viene presentato in Europa da Dorothy Ramien (Khadro), che ha studiato per quindici anni con il Maestro Mantak Chia ed è ‘Senior Instructor’ di Chi Nei Tsang e Tao Universale. Nota a livello internazionale, Khadro ha insegnato Chi Nei tsang nel ‘Giardino del Tao’ del Maestro Mantak Chia, ed insegna in Canada, Australia, Germania, Svizzera ed Italia. È direttrice della Khadro School of Chi Nei Tsang. È sposata e vive in Canada con il marito e tre figlie. La conferenza verrà tenuta da Vinicio Malavenda, uno dei pochi Practioner riconosciuti in Italia dalla Maestra Dorothy Khadro Ramien.

La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione.