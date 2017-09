Accordo scuola-genitori: in gita sì, ma senza smartphone

TAVAGNACCO - Occhi sul panorama, orecchie ai rumori della montagna. Come si faceva una volta, quando la tecnologia era solo immaginabile. La gita scolastica è… senza smartphone. Impossibile, direte voi, siamo nel 2017, siamo nell’epoca dell’eterna connessione. Invece no, è tutto vero. L’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, in totale accordo con i genitori, è riuscito a «liberare» i ragazzi di prima media da quell’invadente e spesso fastidioso strumento tecnologico.

La proposta... indigente

La gita di tre giorni a Forni di Sopra, come ogni anno, è stata presentata durante un incontro al Teatro Bon di Colugna con mamme e papà. Ed è stato proprio durante la serata che la dirigente Laura Bertoli e il dottor Giacomo Trevisan, coordinatore di un progetto regionale sulla prevenzione di bullismo e cyberbullismo a scuola (a cui ha aderito anche l’I.c. di Tavagnacco), hanno richiesto di non far portare i telefoni cellulari. Con positivo stupore di tutti, i genitori hanno accolto all’unanimità la proposta. La sorpresa è derivata dal fatto che spesso erano gli stessi adulti a consegnare lo smartphone ai figli per comunicare con loro in un momento di distacco. Ma era evidente che questi strumenti influivano negativamente sulla socializzazione. «Questo è un segnale importante di fiducia verso l’istituto e anche un segno che le ripercussioni negative di tali strumenti sono un tema al quale i genitori sono sempre più sensibili», ha commentato Bertoli.

Lotta al bullismo e cyberbullismo

La gita è stata presa anche come prima occasione concreta per promuovere l’uso consapevole e sano dei dispositivi digitali e quindi il progetto contro il bullismo e cyberbullismo a scuola che coinvolge le scuole delle province di Udine e Pordenone. Tavagnacco, inoltre, rientra tra gli Istituti Comprensivi che sperimenteranno il tema in modo più approfondito, non solo con corsi di formazione per gli insegnanti ma anche con laboratori e incontri per studenti (per il 90% possessori di smartphone) e genitori.