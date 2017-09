Discutono, poi lui la aggredisce e la manda in ospedale: 48enne nei guai

CERVIGNANO DEL FRIULI - L’ha percossa e strattonata, facendola cadere a terra. E’ arrivato persino a prenderla per i capelli. La donna è finita in ospedale, lui, il marito, è stato denunciato.

I fatti

La triste vicenda si è consumata il 18 settembre a Cervignano del Friuli: l’operaio algerino di 48 anni, dopo un diverbio con la consorte, una casalinga 46enne, sua connazionale, l’ha aggredita. Le ragioni della discussioni come purtroppo spesso accade, sembrerebbero essere banali. Eppure l’uomoha perso la testa e ha iniziato a picchiare la donna, l’ha buttata a terra e trascinata per i capelli.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aquileia che hanno bloccato l’algerino e chiamato il 118. Quando i sanitari sono arrivati a casa della coppia con un’ambulanza hanno medicato la donna e l’hanno accompagnaa in ospedale, a Palmanova, dove la signora ha ricevuto le cure del caso. L’operaio, invece, è stato denunciato, in stato di libertà, per maltrattamenti in famiglia.