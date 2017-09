Piazza Primo Maggio ospita la prima Vespa Gimkana Città di Udine

UDINE – Sarà una manifestazione di abilità e di agilità. Tradotto in gergo vespistico, una gimkana. L’appuntamento è fissato per sabato 23 settembre quando, in piazza Primo Maggio, il Vespa Club Udine darà vita alla '1ª Vespa Gimkana Città di Udine'. Sono attesi numerosi appassionati che saranno chiamati a mettere in mostra la propria destrezza sul mezzo a due ruote diventato ormai un cult, la Vespa.

Il programma dell’evento, patrocinato dal Comune di Udine e valido come 3ª Prova Campionato Gimkana Vespa Fvg, prevede le iscrizioni dalle 15 alle 16 (la quota è di 7 euro e comprende fascia evento e birra), la prima manche alle 16.30 e la seconda manche alle 17.30. Premiazioni e 'pizza party» per tutti gli iscritti alle 19.

Tre le categorie ammesse: small (Vespa strette tipo 50 Special, Primavera, ET3), Large (Vespa scocca larga tipo Px, Rally, Sprint), squadre (formate da tre piloti dello stesso Vespa Club). La lunghezza del tracciato, ricavato all’ingresso della piazza (lato conservatorio) sarà compresa tra i 300 e i 400 metri, con una larghezza costante di un metro. Ovviamente sono previste delle penalità: per ogni birillo abbattuto 2 secondi, per ogni piede a terra altri 2 secondi, per ogni appoggio con le mani o con il corpo altri 2 secondi.

La prova, quindi, si annuncia molto spettacolare e il vespa Club Udine invita tutti gli appassionati del mito Piaggio a partecipare, e i semplici cittadini a fare da spettatori, per una giornata che si preannuncia una vera e propria festa per la città di Udine.