19 settembre 2017: mai così freddo da 50 anni

FVG - «L’estate sta finendo, lo sai che non mi va», cantavano i Righeira. Una strofa che descrive perfettamente queste giornate: ancora ‘estive’ per il calendario ma dal ‘sapore’ decisamente autunnale secondo il termometro. L'Arpa Fvg, infatti, spiega come «la temperatura massima di oggi (19 settembre, ndr.) sulla pianura del Friuli Venezia Giulia, pari a 12 gradi circa, è in genere la più fredda per settembre da 50 anni a questa parte. Mai dal 1965 - hanno chiarito i tecnici - si sono registrate massime così basse; si è andati vicini nel 1977 con 13 gradi».

Neve sulle montagne del Fvg

Come anticipato dalle previsioni, nella giornata del 19 settembre un’abbondante nevicata ha imbiancato le cime della regione. Bianco, anzi, bianchissimo il santuario del Monte Lussari, nel Tarvisiano. Una spolverata di neve anche sui tetti del Rifugio Zacchi e del Gortani. Ben 39 i centimentri di neve caduti sopra il Rifugio Gilberti. Neve pure sul Monte Tremol e sul Varmost.



Le previsioni

Secondo le previsioni dell'Arpa Fvg, sui monti proseguiranno nevicate a quote piuttosto basse per la stagione: fino a 1.200 metri circa, nel Tarvisiano, e fino a 1.500 metri circa, in Carnia.