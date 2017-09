Sostegno al reddito: 16 mila domande presentate nel primo anno

FVG - Quasi 16 mila domande presentate nel primo anno, oltre 14 mila i nuclei familiari beneficiari della misura, per un importo complessivo erogato di quasi 48 milioni di euro e quasi 9 mila patti di inclusione. Sono i numeri della della legge regionale numero 15 del 2015, più nota come 'sostegno al reddito'. «I dati illustrati in Aula sui risultati ottenuti dalla misura di inclusione attiva e sostegno al reddito - afferma la consigliera regionale del Pd Silvana Cremaschi - sono senza dubbio incoraggianti e dimostrano la bontà di una scelta che àncora il sostegno economico all'inclusione sociale e lavorativa delle persone in difficoltà».

«Le misure di contrasto alla povertà sono solo una parte delle politiche sociali - sostiene Cremaschi -. L'impegno della Regione é orientato a risposte strutturali, quindi durature nel tempo, che amplino le opportunità di lavoro e di partecipazione alla vita sociale, per tutte le persone residenti in Friuli Venezia Giulia. Inoltre - continua l'esponente di maggioranza -, è necessario valorizzare le risorse e le competenze delle persone, sia in età giovanile, sia in periodi successivi della vita per inserirsi o rientrare nel mondo del lavoro. Come però l'Europa ci insegna, queste politiche danno buoni frutti quando sono rivolte a persone in situazione di povertà relativa, ma non riescono a incidere su situazione di povertà assoluta. In questi casi è necessario un accompagnamento personalizzato da parte dei servizi sociali e dei centri per il lavoro».

«Ora - conclude Cremaschi - va implementato lo sforzo verso la costruzione dei patti di inclusione; questo implica la partecipazione del mondo del lavoro e del terzo settore che hanno dimostrato finora grande interesse e che si stanno organizzando per diventare ancora più efficaci».