Askii Brainery: al via il nuovo anno accademico di formazione per tutte le età

UDINE - L’Associazione di promozione sociale Akii Brainery per l’Educazione permanente ha inaugurato in settembre l’anno accademico 2017/2018, celebrando l’anniversario dei primi 12 mesi di attività. Per iscriversi c'è tempo fino al 29 settembre: è sufficiente recarsi allo sportello di segreteria a livello strada in via Manzini 46 (nella sede dell’associazione Arbe Garbe Lab) nei seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 16 alle 18, martedì dalle 10 alle 12.

Open Day

Sabato 23 settembre, Askii Brainery aprirà le porte della sua sede principale in via XXIII Marzo 19 (in palazzo Lotus, all’angolo tra viale Trieste e via Manzini) per offrire ai potenziali corsisti l’opportunità di prendere parte a lezioni dimostrative gratuite, di conoscere i docenti e di interfacciarsi con lo staff di segreteria.

Il libretto dei corsi dell’anno accademico in ingresso è ricchissimo, spaziando dalle lingue straniere all’informatica, dai laboratori manuali a quelli culturali, dalla cucina alle attività fisiche, senza dimenticare i corsi individuali e collettivi per il recupero e il potenziamento delle materie scolastiche. Libretto dei corsi e brochure informativa sono consultabili e scaricabili dalla home page del sito www.askiibrainery.it.

Le opportunità lavorative

Askii Brainery accoglie quotidianamente le proposte che giovani e meno giovani sottopongono all’attenzione del comitato didattico, mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze nell’offerta di nuovi corsi di svariate tipologie.

Gli spazi di Askii Brainery sono a disposizione per l’utilizzo in funzione di ufficio per ricevere appuntamenti, per lavorare in autonomia e tranquillità o per fare riunioni creative e di co-working. Le formule giornaliere o mensili consentono di organizzare e ottimizzare il proprio tempo lavorativo, e sono comprensive di utenze e internet wi-fi.

Il respiro europeo

Askii Brainery è attiva anche in campo europeo, infatti è stato da poco finanziato un progetto Erasmus+ dedicato all’aggiornamento degli insegnanti che si dedicano all’educazione degli adulti; organizza inoltre corsi di lingua inglese nel Bournville College di Birmingham con la possibilità di accedere agli esami di certificazione Cambridge. Viene promosso anche il turismo sociale con viaggi in Italia e all’estero organizzati dall’Associazione. Per ulteriori informazioni si può telefonare al 349/9349550 o mandare una mail all’indirizzo: segreteria@askiibrainery.it