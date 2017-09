Gli eventi in programma mercoledì 20 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 20 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

OltreConfine 15-17

Il progetto OltreConfine 15-17 curato da Cikale Operose arriva ad Aiello del Friuli con la restituzione teatrale itinerante che chiude il percorso nelle comunità del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 20 settembre il lavoro è ospite nelle sale del Municipio nella cittadina dell’Udinese con una doppia replica alle 20.15 e alle 21.30. Per informazioni: www.oltreconfine-ww1.eu

Il flauto magico

La splendida opera in due atti di Mozart, rivive nell’incantevole produzione di David McVicar, con le magnifiche scene di John MacFarlane. L’avvincente produzione della Royal Opera House arriva domani mercoledì 20 settembre alle 20.15 al cinema Centrale in diretta via satellite da Londra! La prevendita è già attiva online e presso la cassa del cinema (biglietto intero 12 euro, ridotto 10 euro). Per informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Allo stadio con la Miss

Mercoledì 20 settembre Samira Lui, "Miss Italia Chef» e terza classificata alla finale di "Miss Italia 2017" sarà ospite, con Anna Bardi di Spinea (Ve) "Miss Miluna», Linda Pani di Mogliano Veneto (Tv) «Miss Equilibra» e «MissItaliaSocial Optima», dell’Udinese Calcio, allo Stadio Friuli di Udine in occasione della partita Udinese-Torino (alle 20.45). Samira, Anna e Linda, prima del fischio d’inizio, visiteranno lo Stadio, scenderanno in campo per essere presentate e intervistate. Seguiranno, poi, l’incontro dalla Tribuna.

Nuova edizione per il ‘Cervignano Film Festival’

Ventuno cortometraggi internazionali, 21 videoclip da tutta Europa (più uno dal Cile), 3 corti regionali e 5 realizzati dalle scuole superiori italiane: una selezione severissima fra le oltre 600 opere arrivate in segreteria. Sono i numeri record della quinta edizione del Cervignano Film Festival. Il programma della giornata è disponibile qui.

In questo angolo di mondo

Tratto dal fumetto di Fumiyo Kouno, In questo angolo di mondo di Sunao Katabuchi è stato uno dei tre anime film che hanno incassato di più nelle sale giapponesi nel 2016, con oltre 2 milioni di spettatori. Vincitore del premio Animation of the Year alla 40a edizione del Japan Academy Prizes e del prestigioso Premio della Giuriaal Festival d’Annecy, il film arriva al Visionario martedì 19 e mercoledì 20 settembre alle 19.30 (biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro – prevendita attiva online e presso la cassa del cinema). Per informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.