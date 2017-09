Evade dai domiciliari per parlare con la ex: al secco 'no' di lei danneggia alcune auto

UDINE – Doveva trovarsi nella sua abitazione, agli arresti domiciliari, invece è evaso e si è recato a casa della ex convivente. Voleva parlarle, ha insistito molto, lei ha chiamato i carabinieri e nel frattempo lui ha danneggiato alcune auto parcheggiate in zona. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di martedì 19 settembre, a Udine, in viale Palmanova. Non erano ancora le 18. A finire (nuovamente) in manette, per l’ipotesi di reato di evasione, un pregiudicato residente in città di 61 anni.

I fatti

L’uomo, che si trovava ai domiciliari per reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza, voleva a tutti i costi parlare con la sua ex compagna, si è fatto trovare fuori da casa di lei. Suonato il campanello ha chiesto di poterle parlare. Lei però non aveva alcuna intenzione di assecondarlo: nonostante le insistenze la donna è rimasta sulla sua posizione. Nel frattempo, inoltre, la signora ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati gli uomini del Radiomobile della compagnia di Udine, comandati dal maresciallo Andrea Riolo. Bloccato il 61enne molesto i militari lo hanno arrestato per evasione. Nel frattempo però lui, arrabbiato per il secco rifiuto ricevuto dalla donna, aveva già danneggiato due automobili posteggiate in zona. L’uomo è stato quindi condotto in via Spalato.