Ruba la tenda a un ragazzino: 'beccato' qualche settimana dopo il furto

TOLMEZZO - Qualche settimana fa era stata sporta denuncia. A presentarsi dai carabinieri un uomo: il figlio, un minore, era stato derubato da una persona che si era impossessata di una tenda da campeggio - mentre il giovane si trovava in località Cjanevate, una zona usata per il camping a Cavazzo Carnico - e lo aveva colpito al volto con un pugno.

Identificato e arrestato

I carabinieri della stazione di Tolmezzo, al termine di un’attività d’indagine iniziata proprio dopo la denuncia sporta dall’uomo, che risiede nel pordenonese, hanno identificavano un cittadino extracomunitario, un richiedente asilo di origine afghana, di 23 anni, ospitato in un albergo di Cavazzo Carnico, che alcune settimane prima aveva derubato il ragazzino e lo aveva colpito al volto, procurandogli alcune ferite giudicate guaribili in 5 giorni. La refurtiva è stata quindi recuperata, mentre per il cittadino afgano è scattata una denuncia per l’ipotesi di reato di rapina impropria.