Roma e Fvg uniti dall'incognita election day

FVG - Il filo sottile che unisce Roma con il Friuli Venezia Giulia è l’election day. Schieramenti e candidature alle regionali sono subordinati all’ipotesi della contemporaneità o meno del doppio appuntamento elettorale. Il quadro, rispetto al 2013, sembra nettamente cambiato. Se allora, infatti, Serracchiani stigmatizzò duramente il suo sfidante, poi battuto, che si opponeva all’election day, oggi è la stessa governatrice – spinta da un nutrito ‘pezzo’ dei dem - a preferire che le regionali si possano svolgere dopo le politiche. Anche perché c’è ancora da capire con quale sistema elettorale con cui si andrà al voto delle politiche.

Lo spettro proporzionale

L’ipotesi più accreditata e vista la confusione che regna dentro e tra i partiti, è che si punti al proporzionale. Una scelta che verosimilmente porterebbe dritto a un governo di colazione. Se così davvero accadrà, tutte le strategie fin qui emerse potrebbero essere di colpo vanificate costringendo le forze politiche a inventarsi una maggioranza che garantisca i numeri in Parlamento. E a quel punto tutto potrebbe accadere. Da tempo si vocifera di un possibile accordo, a urne chiuse e in caso di proporzionale, tra Renzi e Berlusconi. Una scelta che spariglierebbe più le carte del centrodestra che del polo opposto. Di contro, Lega e Fratelli d’Italia si potrebbero vedere costretti a un accordo con i pentastellati.

Inciucio Pd-Fi anche in Fvg?

Insomma, se dovesse passare il proporzionale, il Pd e Serracchiani avrebbero tutto l’interesse di garantire le elezioni regionali a scadenza naturale. Ciò consentirebbe sia alla governatrice di pianificare per bene l’uscita di scena, sia soprattutto la possibilità di verificare anche in Fvg accordi che fin qui potrebbero apparire assolutamente improponibili. Già, se a Roma dovesse scattare l’accordo tra Renzi e Berlusconi, a cascata il Pd e gli azzurri del Fvg potrebbero essere costretti a trovare una soluzione comune. Non soltanto, ma a quel punto si dovrebbe individuare un candidato che piaccia a entrambi. In quest’otica, il più debole potrebbe essere l’azzurro Riccardi.

Rispunta il nome di Bini

Il quale Riccardi se la deve vedere per adesso - e in attesa di quello che accadrà a Roma - con il leghista Massimiliano Fedriga, altro candidato in pectore del centrodestra. La cui candidatura diventerebbe così automatica nel caso passasse a Roma l’intesa tra Pd e Forza Italia. Salvini, in questo possibile scenario, farebbe di tutto per garantirsi anche il Fvg, dopo le altre regioni del Nord a guida leghista, come contrappeso a un governo Pd-Fi, tentando anche qui accordi a oggi non percorribili. E nel novero delle ipotesi, in questi giorni è spuntata più volte quella che di fronte a un veto incrociato Fedriga-Riccardi possa spuntare un super partes. Qualcuno nel centrodestra ha avanzato il nome di Sergio Bini. Soluzione che potrebbe diventare percorribile anche nel caso – complice il possibile patto Renzi-Berlusconi – la Lega dovesse percorrere in Fvg altre strade, rinunciando al suo candidato per accontentare gli eventuali partner della coalizione.