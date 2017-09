Lo spot della Nuova i30 Wagon Hyundai è ambientato a Cave del Predil

FVG - E' uscito lo spot della Nuova i30 Wagon della Hyundai, che per due settimane riempirà gli schermi delle tv generaliste e a pagamento di tutta Italia.

Al di là delle caratteristiche del nuovo modello, ciò che ci interessa mettere in risalto è l'ambientazione in cui è stato girato lo spot. Sullo sfondo, infatti, si scorge in maniera piuttosto chiara il lago del Predil a Cave. Tra tornanti e versanti boscosi, la nuova Hyundai si presenta come modello ideale per una gita in montagna tra padre e figlio. I due decidono anche di fare un tuffo nelle acque cristalline del lago, con sullo sfondo le cime che sovrastano lo specchio d'acqua.

Lo spot, ideato da Innocean Worldwide Europe è adattato per il mercato italiano da Innocean Worldwide Italy, con la direzione creativa del partner The Link. Un'occasione che, ci si augura, possa spingere più di qualcuno a cercare informazioni sull'ambiente naturale in cui è ambientata la pubblicità, in modo da incuriosire le persone a far visita alla località del Tarvisiano. Un pò come avvenuto qualche anno fa con la Bmw diventata protagonista tra i vicoli del borgo Lussari.