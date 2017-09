Nuova edizione per 'La festa dei nonni'

UDINE - Bobby Solo, ma non solo…La festa dei nonni, settima edizione, ritorna con un programma intenso concentrato su domenica primo ottobre. Come da tradizione la 50&Più Udine, l’associazione dei pensionati del commercio, propone un ricco menù di iniziative pensate per il divertimento, ma anche per la diffusione del messaggio pro salute nella terza età. Ad affiancare 50&Più ci sono, con Confcommercio, il Comune di Udine, che offre il suo patrocinio nell’ambito del progetto Città Sane e, come sponsor, Fondazione Friuli, Audika apparecchi acustici e il gruppo farmacie Apoteca.

La prevenzione

Dopo le prime edizioni in cui i nonni si divertivano con i nipoti tra bocce e biciclette, l’organizzazione ha proposto serate di spettacolo, tra teatro e musica. Quest’anno l’appuntamento è concentrato inizialmente nel centro storico. Nella prima domenica di ottobre, a partire dalle 10, nello spazio adiacente Sala Ajace, saranno presenti specialisti medici che tratteranno varie tematiche legate alla prevenzione sanitaria. Un’opportunità sulla linea delle diverse intese strette da 50&Più per consentire agli associati un percorso di visite gratuite.

Il concorso

Alle 11 è poi in programma la premiazione della seconda edizione del concorso «Nonno più». Verranno consegnati riconoscimenti ai tre nonni più votati che si sono distinti nel settore commerciale e dei servizi, in quello sportivo e nel volontariato. Ci sarà inoltre un quarto premio a un nonno «speciale».

Il divertimento e… Bobby Solo

Nel pomeriggio seguirà lo spazio del divertimento. Alle 17.30 al Palamostre di Udine si svolgerà lo spettacolo "gran varietà" che vedrà la partecipazione della comica Catine, la «terone cui cjavei a suste», e di Dania, giovane cantante che ha partecipato allo Zecchino d'Oro. E ancora in programma ci sono gli interventi del comico Sergio Galantini, del balletto Broadway e, infine, il clou con Bobby Solo (e la sua band), il notissimo autore (assieme a Mogol) di Una lacrima sul viso, canzone che per l’occasione verrà proposta in friulano. La ditta Audika, al termine, distribuirà in omaggio l’ultimo cd dell’artista, mentre 50&Più organizzerà un rinfresco per i presenti.

La figura del nonno

«Quello della festa dei nonni è un appuntamento che rinnoviamo di anno in anno – sottolinea il presidente Aldo Sbaiz – non solo nel rispetto di una festività istituita ufficialmente, ma anche perché il riscontro è sempre molto positivo in termini di partecipazione e di soddisfazione delle proposte della 50&Più». La figura dei nonni, aggiunge il vicepresidente dell’associazione Guido De Michielis, «è sempre più preziosa nel contesto familiare, sia dal punto di vista educativo, sia di trasmissione delle tradizioni e delle esperienze. Quello del nonno è un ruolo che va ancora valorizzato, promosso e sostenuto».

Il Comune

«Invecchiare in salute è importante – dichiara il sindaco di Udine Furio Honsell –, e per farlo è necessario osservare stili di vita sani, che sono un'ottima prevenzione non solo contro i malanni legati alla condizione fisica ma anche per quella mentale e cognitiva. Da parte sua il Comune di Udine ripropone anche quest'anno, con i fondi del 5x1000 dei cittadini, il progetto «CamminaMenti…Le menti in cammino», che favorisce proprio questo aspetto, creando momenti di incontro e socializzazione assieme alla salute e al movimento». «I nonni hanno un ruolo sempre più fondamentale in una società come la nostra – sono le parole dell’assessore Alessandro Venanzi –: sono una risorsa sia sociale che economica su cui le famiglie fanno affidamento, ma che troppo spesso vedono il loro impegno dato per «scontato», senza la giusta valorizzazione. Ecco perché il Comune di Udine anche quest'anno ha deciso di partecipare a una festa che simbolicamente per un giorno riserva a loro tutta l'attenzione di cui avrebbero merito sempre».