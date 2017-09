La Curva Nord ricorda Emiliano Bearzi con uno striscione

UDINE – Quella Curva dove ha trascorso tante domeniche tifando Udinese, ha voluto rendergli omaggio con uno striscione. Non solo, anche la società bianconera, attraverso il suo presidente Franco Soldati, si è stretta attorno alla famiglia prima della partita. E lo stesso ha fatto il capitano, Danilo, che ha portato un mazzo di fiori sotto la Nord. Tutto per ricordare Emiliano Bearzi, il ristoratore 46enne morto improvvisamente martedì pomeriggio a causa di un malore.

Bearzi era un grande appassionato di calcio, e appena poteva correva in Curva Nord per tifare Udinese. Ecco perché appena la notizia della sua scomparsa si è diffusa, il tam tam tra gli ultrà bianconeri è stato immediato. Da qui la decisione di postare un saluto sulle pagina Facebook Ultras Udinese 1896 ('Ci uniamo al dolore per la scomparsa di Emiliano con un sincero abbraccio ai suoi cari e ai suoi fratelli di Curva. Ciao Emiliano!') e Curva Nord Udinese 1896 ('Ciao Emi').

Nel momento in cui è iniziata la lettura delle formazioni, inoltre, in Curva è apparso lo striscione bianconero con la scritta ‘Ciao Emi’, accompagnato dal coro ‘Emiliano sempre con noi’. Attestazioni di stima che a Emiliano avrebbero fatto certamente piacere!