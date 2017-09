Delneri: «Abbiamo lottato fino al 95', meritavamo di più. L'errore di Scuffet...»

UDINE – Rammarico. E’ questo il termine più usato da Delneri nell’analizzare la gara contro il Torino. Nel secondo tempo i bianconeri hanno fatto davvero l’impossibile per portarsi sul 3-3, ma non è bastato. «Paghiamo a caro prezzo i nostri errori – commenta – ma la squadra, per quanto ha lottato, merita va di più. I margini di miglioramento ci sono, i giocatori devono continuare a integrarsi, dobbiamo imparare a concretizzare le situazioni da gol e a concedere meno, soprattutto nelle situazioni leggibili. C’è rammarico». La nota positiva è che i giocatori hanno continuato a crederci fino in fondo. «Sono stati capaci di portare la partita fino al 95’, in modo positivo e propositivo. Continuiamo su questa strada, che sembra la strada più giusta». Per lui è un passaggio a vuoto «ma non troppo a vuoto - aggiunge - La serata è andata storta come risultato, ma è stata una partita utile per noi, per i ragazzi che hanno giocato oggi. Erano tutti giocatori dal ’94 in poi tranne Maxi Lopez, Angella, Danilo. Oggi alla squadra non si può dire niente, tolti gli errori personali. Abbiamo fatto male con Spal e Chievo, oggi no»:

Errori

L’errore di Scuffet, al 9’ del primo tempo, è stato clamoroso. Si tratta di una questione psicologica? «Quando vivi il tuo primo campionato da protagonista è normale passare per queste esperienze - spiega – lo faranno maturare. Era sicuro di assorbire quel tiro e forse un compagno avrebbe potuto aiutarlo…». Tra il primo e il secondo tempo qualcosa è cambiato. «Ho detto ai giocatori che le cose potevano cambiare – aggiunge – e infatti la squadra ha avuto occasioni fino all’ultimo secondo. I tifosi che nel primo tempo hanno fischiato, al fischio finale hanno applaudito».