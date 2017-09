Bagnaria Arsa, arrestato camionista con 4 etti di cocaina

BAGNARIA ARSA - Nel corso di un controllo eseguito Bagnaria Arsa, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Udine hanno intimato l'alt a un camion che, non appena notata la pattuglia, ha interrotto la manovra che stava eseguendo, evitando così di immettersi sulla strada e fermandosi in un’area di sosta.

Una 'mossa' che ha insospettito i finanzieri che si sono avvicinati. Alla richiesta di mostrare il contenuto del mezzo, l’uomo, un 32enne nato a Belgrado ma cittadino italiano residente a Cormons, titolare di un’attività di autotrasporto associata a una cooperativa operante in regione, ha dapprima esitato, per poi, dopo aver velocemente armeggiato in cabina, esibire, con malcelato nervosismo, i documenti di trasporto, peraltro regolari, afferenti il carico trasportato.



L'atteggiamento tenuto dal camionista, piuttosto anomalo, ha spinto i militari ad approfondire il controllo, sia della persona, rivelatasi nota agli archivi di polizia per reati in materia di stupefacenti, che sul mezzo, la cui perquisizione ha permesso di rinvenire, oltre a un bilancino elettronico, chiaro sintomo di condotte di spaccio, due panetti sottovuoto, grossolanamente confezionati con scotch da pacchi, e due altri piccoli involucri, contenenti, complessivamente 415 grammi di cocaina. La perquisizione della restante parte del mezzo e dell’abitazione, eseguita con il supporto dell’unità cinofila antidroga della Compagnia di San Giorgio di Nogaro, ha consentito il sequestro di un ulteriore grammo di hashish e di 1.850 euro in contanti. L’uomo è stato, quindi, tratto in arresto e portato nel carcere di Udine, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.