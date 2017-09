Di nuovo in azione la 'banda dei videopoker': questa volta colpito un bar in via Colugna

UDINE - La 'banda dei videopoker' è tornata in azione. I malviventi hanno realizzato il loro nuovo colpo in poco più di un minuto, come mostrano i nastri della video sorveglianza. Questa volta a essere preso di mira il bar 'Da Irvana', in via Colugna. Erano almeno in tre le persone che, attorno alle 5 di mercoledì 20 settembre, hanno utilizzato una Fiat Multipla rubata per arrivare sul posto e poi portare via il proprio bottino.

I fatti

I ladri hanno forzato la porta d’ingresso del locale e quando sono entrati hanno strappato via una slot-machine portandola via. Il danno - come chiarisce il Messaggero Veneto - ancora non è stato quantificato. Dopo averla aperta e svuotata i malviventi hanno abbandonato la slot nei campi, nella zona dei Rizzi. A nulla è valso l’allarme che ha inviato una chiamata ai due soci che da una quindicina di anni gestiscono il bar-tavola calda, Stefano De Luisa e Diego Cavazza: tutto si è svolto troppo velocemente. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Udine sotto la guida dal tenente Ilaria Genoni.