Pari opportunità: sabato a Udine un convegno su donne, famiglia e lavoro

UDINE - "Lavoro: quali prospettive per le giovani donne? Rimane un problema ancora aperto la conciliazione tra vita familiare e vita professionale" è il filo conduttore del convegno che la Commissione regionale pari opportunità organizza per sabato prossimo (23 settembre), nella sala Pasolini del palazzo della Regione a Udine, in via Sabbadini 31.

L'incrocio donne, famiglia e lavoro è un tema di assoluta attualità, sul quale si confronteranno, a partire dalle 9, la presidente della Regione Debora Serracchiani e del Consiglio regionale Franco Iacop, l'assessore al lavoro Loredana Panariti, assieme a docenti, imprenditrici, esponenti sindacali, di categoria e dell'associazionismo femminile a livello nazionale e locale. Introdurrà i lavori Annamaria Poggioli, presidente della Commissione pari opportunità, che osserva come la conciliazione tra lavoro e sfera del privato sia un fattore essenziale per la qualità della vita. Una più equilibrata suddivisione tra tempi di vita e di lavoro per le donne e per gli uomini non può prescindere dal coinvolgimento attivo del mondo delle imprese attraverso la realizzazione, anche da parte delle aziende, di azioni mirate e incisive.