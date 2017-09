Auto travolge un addetto al traffico e due mezzi: ferite 4 persone

AMARO – Un grave incidente si è verificato nella mattinata di giovedì 21 settembre nel tratto di strada statale 52 Carnica all’altezza del ponte sul torrente Fella, in comune di Amaro.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 9.30 nell’area di cantiere a ridosso del viadotto della A23, dov’è stato istituito un senso di marcia alternato. A regolare il traffico c’era un dipendente dellla Copoperativa Agriverde. Davanti a lui, in attesa di ripartire, quindi ferme in coda, un’auto (una Fiat Punto) e una motocicletta.

A un certo punto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, un’altra auto, una Fiat Marea, è piombata sulla Punto e sulla motocicletta, travolgendo anche l’addetto dell’Agriverde. Lo scontro è stato molto violento: l’uomo che regolava il traffico è stato portato con l’elicottero del 118 in ospedale, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Feriti in maniera seria anche i due centauri di nazionalità ungherese, mentre la donna al volante della Punto (una 65enne di Venzone) se l’è cavata con ferite lievi. Illeso il conducente della Marea, un 50enne di Portis.

Sul posto, per la bonifica dei mezzi incidentati, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Tolmezzo e la Polizia stradale di Amaro.