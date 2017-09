Trovati ordigni bellici nel cantiere della Terza Corsia

GONARS - Nel corso dei lavori per l’ampliamento della carreggiata dell'autostrada A4 sono affiorati degli ordigni bellici risalenti il primo conflitto mondiale. Per questo gli artificieri del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, su richiesta della Prefettura di Udine, sono intervenuti nella mattinata di giovedì nel cantiere della Terza corsia, in territorio di Gonars.



Gli specialisti del Genio, come riferisce l'edizione on line de Il Gazzettino, hanno prelevato una granata di fabbricazione italiana da 100 mm, due corpi di granata vuoti da 100 mm e un corpo di granata vuoto da 75 mm. Hanno successivamente trasportato e messo in sicurezza i residuati bellici presso la cava della Union Beton a Gonars in un’area idonea al brillamento dove successivamente il team Explosive Ordnance Disposal ha provveduto alla distruzione finale.